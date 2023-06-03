العظمى بالقاهرة 33.. طقس الأحد ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ الفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 33 21

بنها 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 21

دمياط 26 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 27 20

رفح 27 20

رأس سدر 35 26

نخل 34 18

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 25 18

السلوم 26 19

سيوة 35 23

رأس غارب 38 26

الغردقة 40 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 25

حلايب 34 28

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 45 27