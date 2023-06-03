عاجل- المتحدث العسكرى: وزير الدفاع يجرى اتصالا بنظيره الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان صادر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية، فإن الاتصال جاء لبحث ملابسات حادث اليوم، وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين، والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

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