محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 77.62 %

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألفا و224 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد طلاب الدور الثانى 19405 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 77.62%.





وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، فى حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%. وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهانى لأبناء المحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح موجها الشكر لرجال التربية والتعليم مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى الغربية.

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