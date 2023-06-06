وزير التعليم: نستهدف تصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ماريا اليساندرا، وكارلو كاباى، خبيرا الإنشاءات المعمارية فى إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون فى ربط المبنى المدرسى بالمجتمع.





وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير على أهمية وجود هيئة مسئولة عن المنشآت التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى منذ مرحلة الطفولة، وجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة والقرى البعيدة مع مراعاة معايير الجودة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تعمل على زيادة المعدلات السنوية للأبنية التعليمية؛ لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أنه فى ظل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التى تستلزم التخلى عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمى بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

ومن جانبها، أكدت ماريا اليساندرا على أهمية الربط بين المتطلبات التربوية والمبنى المدرسى، مشيرة إلى أن المبنى المدرسى يجب أن يحقق الاستدامة، وأن يتلاءم مع الأغراض البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت خبيرة الإنشاءات المعمارية، خلال اللقاء، عدة تصميمات لأبنية مدرسية تهدف إلى ربط المبنى المدرسى بالمجتمع، واستغلال الفراغات مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق الاستدامة والمساهمة فى جذب وتنمية قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور يسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ممدوح محمد، رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الهيئة، والمهندس أكمل شوقى، رئيس الإدارة المركزية للتصميم، والمهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة، والمهندس محمد جمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، والمهندسة أمل صابر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عبد الناصر سعد الله، مدير عام منطقة الجيزة، والمهندسة رويدا صلاح، مدير عام البحوث والدراسات، والمهندسة صفاء حامد، مدير عام التصميم المعمارى.