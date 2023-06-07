رئيس «COP28» والمفوضية الأوروبية: نلتزم بتحقيق الطموح العالمى بالمناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، حيث أصدرا بيانا مشتركا جددا فيه التأكيد على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخى والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة.

حضر اللقاء كل من فرانز تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية لشؤون الصفقة الخضراء، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالى السفيرة لانا زكى نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى، وسعادة محمد السهلاوى سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.

ودعا البيان، كافة الأطراف إلى تنسيق جهودها الوطنية فى إطار الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس، بما يشمل استمرار الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما يتماشى مع الالتزامات التى تم التعهد بها فى مؤتمرى COP26 فى غلاسكو، وCOP27 فى شرم الشيخ، ومع نتائج أحدث التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال: " إن أوروبا، والاتحاد الأوروبى يقومان بالفعل بدور رائد فى دعم لعمل المناخى الطموح، وسيكونان شريكا أساسيا موثوقا فى COP28، ويسرنى أن المفوضية الأوروبية تدعم دعوة رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030".

وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تفعيل ترتيبات تمويل معالجة الخسائر والأضرار والصندوق المخصص لهذا الغرض، ودعم التنفيذ الكامل لخطة الوفاء بتعهد توفير مبلغ الـ 100 مليار دولار أمريكى، ومضاعفة تمويل "التكيف" مقارنة بمستويات 2019 فى أقرب وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر.

وأكد البيان على أهمية دور الجانبين فى دعم تحقيق تقدم حقيقى وملموس لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لجذب مزيد من التمويل المناخى من جميع المصادر بما يلبى احتياجات البلدان النامية لبدء العمل على تحقيق الانتقال فى قطاع الطاقة.

كما أشار إلى ضرورة التقدم نحو تحقيق انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة، يشمل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ووضع السياسات وتوفير الاستثمارات اللازمة للانتقال إلى أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة.

وجدد البيان المشترك التأكيد على تعاون الجانبين لضمان توفير الأطراف المعنيين أقصى قدر من الدعم فى COP28 لتحقيق المستهدفات العالمية لعام 2030 بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود مضاعفة إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال تسهيل التبادل التجارى العابر للحدود، بحيث تدعم هذه الأهداف الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات.

وأكدت المفوضية الأوروبية دعمها لمبادرة رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 لتخصيص يوم للصحة، وعقد مؤتمر وزارى للصحة والمناخ لأول مرة فى تاريخ المؤتمر، كما أكدت اعتزامها الاستمرار فى التنسيق المكثف مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على المستويين السياسى والتقنى فى الأشهر المقبلة، من أجل تحقيق نتيجة طموحة فى المؤتمر.

وسلط الجانبان الضوء على أهمية المحطات السياسية القادمة لتحقيق هذا الهدف، والتى تشمل قمة الميثاق المالى العالمى الجديد يومى 22 و23 يونيو، والمؤتمر الوزارى للعمل المناخى فى 13 و14 يوليو، واجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين فى 22 يوليو، واجتماع وزراء البيئة والاستدامة المناخية لمجموعة العشرين فى 28 يوليو، وقمة قادة مجموعة العشرين يومى 9 و10 سبتمبر، وقمة العمل المناخى التى يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة فى 20 سبتمبر، وغيرها من المنتديات السياسية الإقليمية المتعددة ضمن هذا الإطار فى أنحاء العالم.

وفى هذا الإطار جدد الدكتور سلطان الجابر التأكيد على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب جهدا جماعيا، وقال: "نحن بحاجة إلى التكاتف والاتحاد، وعقد الشراكات عبر جميع القطاعات، وبين كافة الأطراف المعنية، للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها. لذلك، سنحرص على أن يركز COP28 على النتائج العملية واحتواء الجميع، لنكون قادرين على تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجوهرى الذى يحتاجه العالم".

ومن المخطط أن يلقى فى وقت لاحق من اليوم، كلمة فى حفل استقبال تستضيفه سفارة دولة الإمارات فى بروكسل.

يذكر أنه منذ تولى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، مهمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 فى يناير عام 2023، قام بالمشاركة مع الفريق القيادى للمؤتمر بجولة عالمية رفيعة المستوى للاستماع والتواصل، التقى خلالها واستمع إلى رؤى وأفكار العديد من المعنيين من دول الجنوب العالمى، والقوى الاقتصادية الكبرى، والشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى والشباب ومجتمع الأعمال، وشملت الجولة حتى الآن زيارات إلى كل من الهند والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا.