محافظ جنوب سيناء يعلن خلو المحافظة من الأمية وفقا للمعايير العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة، خلو المحافظة من الأمية، موضحا أن نسبة الأمية الحالية بالمحافظة وصلت إلى 5.3% بما يعنى أن النسبة تراجعت لأقل من الصفر الافتراضى المتعارف عليه عالميا، ومن ثم خلو المحافظة من الأمية.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال زيارته للمحافظة. وأوضح المحافظ، فى بيان، أن ذلك يأتى تفعيلاً لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة على مدار السنوات الماضية؛ والاهتمام بتنمية المواطن المصرى والارتقاء به ليكون نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030. وأشار فودة إلى أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود متواصلة مع هيئة تعليم الكبار وبخاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة من أجل مصر بلا أمية. ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد ناصف جهد المحافظ ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة حيث أهدى المحافظ مجموعة من الدراسات الحديثة الخاصة بتعليم وتعلم الكبار والتنمية؛ للاستفادة منها ومحاولة تطبيق توصياتها ميدانيا من أجل التأصيل لمفهوم التعلم مدى الحياة بشكل تطبيقى والإسهام فى تنمية الدولة.

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