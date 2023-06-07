عاجل- الرئيس السيسى يصل مقر إقامته بـ زامبيا للمشاركة فى قمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل اليوم إلى مدينة لوساكا عاصمة زامبيا، قادما من أنجولا، حيث يشارك غدا فى قمة مجموعة الكوميسا، والتى تشهد مراسم تسليم رئاستها من مصر إلى زامبيا.

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