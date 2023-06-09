الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.