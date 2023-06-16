إكرام بدر الدين لـ«إكسترا نيوز»: مشروعات الأبعادية تأتى ضمن خريطة التنمية

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل ربوع الجمهورية، موضحًا أن المشروعات التى افتتحها الرئيس شديدة الأهمية فى إطار التنمية وتوطين الصناعات.





وقال "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس خلال زيارته لقرية الأبعادية، أكد أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه، والأمور لن تقف عند هذا الحد، ولكن قد تصل التكلفة الإنتاجية إلى تريليون جنيه. وافتتح الرئيس السيسى، أمس الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير فى الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك، كما شهد الرئيس السيسى خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر "فيديو كونفرانس"، منها ميناء 6 أكتوبر البرى وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البرى حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

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