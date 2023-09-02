مصدر أمني ينفع تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 10:30 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم .