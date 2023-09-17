انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الأحد 17 سبتمبر 2023.. لن تصدق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل التقلبات الجوية الأيام الماضية

حالة الطقس:

حالة الطقس الساعات القادمة

وانتشرت الكثير من الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض مصر إلي منخفض جوي جديد وهو منخفض التنين، بعد انتهاء عاصفة دانيال والتي أثرت في حالة الطقس في مصر، وهذا ما نفته هيئة الأرصاد.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأكدت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية على القناة الفضائية الأولي المصرية عبر برنامج صباح الخير يا مصر الذي أذيع اليوم الأحد السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد أجواء حارة على البلاد، حيث سيسود طقس حار في ساعات الصباح والنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد أن هناك عدد من الظواهر الجوية التي سوف تؤثر في حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم والتي تتمثل في نشاط خفيف للرياح بالإضافة إلي شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون ذلك خلال ساعات الصباح بداية من الساعة الرابعة حتي الساعة السابعة صباحاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023:

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.