رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في منتدى الابتكار والأعمال الفرنسي للرعاية الصحية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:34 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: هيئة الرعاية ضيف شرف المنتدى لعرض تجربة مصر في إصلاح وحوكمة منظومة الرعاية الصحية من المنظور الدولي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتجه الآن لتكثيف الدعم للقطاع الخاص للحاق ركب الميكنة والحوكمة الإكلينيكية التي أرست دعائمها هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال فرصة لإبراز نجاحات الدولة في ملف التغطية الصحية الشاملة والتميز في الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه الدعوة لسلاسل المستشفيات الفرنسية والمستثمرين الأوربيين للاستثمار في الرعاية الصحية في مصر .. ويقدم ثلاث نماذج أعمال للشراكة مع القطاع الخاص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: القيادة السياسية تدعم عملية الإصلاح الصحي باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية "French healthcare innovation & business Forum 2023"، والمنعقد خلال شهر سبتمبر الجاري في دولة فرنسا، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية ضيف شرف المنتدى لعرض تجربة مصر في إصلاح وحوكمة منظومة الرعاية الصحية من المنظور الدولي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد مصري رفيع المستوى بالمنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية لعام 2023، والذي ضم كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والدكتور أحمد مرسي، المشرف العام على مبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة.

وذلك بحضور العديد من وزراء الصحة، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي وزارات التجارة الخارجية والاستثمار في عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا، إلى جانب وفود ضخمة من دول أفريقيا مثل كوت ديفوار ونيجيريا وتشاد، كما حضر وفود من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وليبيا والعراق، كما حضر أيضًا وفد من أوزبكستان وكازاخستان.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال المنتدى، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وأهمها تطوير البنية التشريعية لمنظومة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستقطاب الكوادر الصحية، والحصول على الاعتمادات القومية والدولية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وإدخال أحدث التقنيات العلاجية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة وأحدث الممارسات الإكلينيكية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية ومفاهيم الخدمات الفندقية، وتحسين تجربة المرضى، مما عزّز الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأشار السبكي، إلى أن المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية فرصة لإبراز نجاحات الدولة المصرية في ملف التغطية الصحية الشاملة والتميز في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدعم عملية الإصلاح الصحي باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وتابع: نتجه الآن لتكثيف الدعم للقطاع الخاص للحاق ركب الميكنة والحوكمة الإكلينيكية التي أرست دعائمها هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، أن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية تعد فرصة قيِّمة لتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب كونه منصة مثالية لفتح آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار، ومؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرعاية الصحية للمجتمعات حول العالم.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال المنتدى، الدعوة لسلاسل المستشفيات الفرنسية والمستثمرين الأوربيين للاستثمار في الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى ثلاث نماذج أعمال للشراكة مع القطاع الخاص، يرتكز النموذج الأول على الاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الصحية مثل بناء المستشفيات أو تطويرها، فيما يرتكز النموذج الثاني على الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، ويرتكز الثالث على نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل للمستشفيات في مصر.

وتابع السبكي: أن وجود نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يضمن للمستثمرين أن يكون لهم عائد على الاستثمار يتناسب مع حجم استثماراتهم، ومؤكدًا ما أتاحه هذا النظام من فرص واعدة وغير متناهية للاستثمار في هذا القطاع الصحي في مصر.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تعكس مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي التزامها بالابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهميتهما متابعًا أنه تسهم التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية في تطوير قدراتنا وتحسين العناية بالمرضى وتعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، وإننا نعمل على دعم الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وتابع السبكي: نشجع الشركات والمستثمرين الدوليين على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، نحن نوفر بيئة استثمارية مشجعة ومنصات للابتكار والأعمال التجارية في هذا القطاع المزدهر، مؤكدًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية في مصر يعد فرصة قوية للنمو والتوسع، واختتم قائلًا "نود أن نعبر عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الرعاية الصحية، ونؤكد التزامنا المستمر بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجودة والمعايير العالمية."

وتجدر الإشارة، إلى انعقاد المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية الابتكار والأعمال بفرنسا، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العالمية، والمنتدى يفتح الأبواب أمام الشركات للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة بالأسواق في هذا القطاع.