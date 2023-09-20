”التنمية المحلية”: الدولة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:34 مساءً - أشاد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدور المجلس القومي للمرأة فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، دكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس.

وأشاد «آمنة» بجهود دكتور مايا مرسي للنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات عمل المجلس، لافتاً إلى إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة على أرض القرى والمدن المصرية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج 'مشروعك'، وصندوق التنمية المحلية، بالإضافة إلي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.

دور المرأة

ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات بإلإضافة إلي الديوان العام للوزارة.

تمكين المرأة

استعرضت دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التي يطلقها في جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بمحور التوعية باعتباره محورا متقاطعا مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

بلدي أمانة

وأضافت «مايا»، أن هذا المحور شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة في الملفات المختلفة، ولفتت إلى حملة طرق الأبواب الأخيرة التي تحمل عنوان 'بلدي أمانة' وتستهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، وتعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن، وأكدت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث في التصدي لكافة الأزمات التي يمر بها الوطن.​