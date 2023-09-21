وزير الرى يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية والكبارى الواقعة على الترع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:31 صباحاً - سويلم :حصر كافة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها

- معاينة تفصيلية لعدد ١٦٠ كوبري لإتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية

- مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للمجرى حال تنفيذ أعمال الإحلال

- تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية

- أعمال صيانة دورية للمنشآت بما يسمح بإطالة عمرها والحفاظ على سلامتها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية ، وتقييم حالة الكبارى الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت والكبارى طبقاً لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية لعدد ١٦٠ كوبري لإتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأى تدخل فنى .

وتم التأكيد على أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكبارى بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الإستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى ، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشات والحفاظ على سلامتها .