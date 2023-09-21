مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في مؤتمر "منهجية الإفتاء في روسيا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "منهجية الإفتاء في روسيا .. نظرات في التراث في ضوء متطلبات الواقع"، والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

ويهدُف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة والتحديات الملحَّة التي تواجه العالم الإسلامي في مجال الإفتاء، وتمكين أواصر التعاون العلمي والعمل المشترك.

كما سيُعقد على هامش فعاليات المؤتمر حفل تكريم وتوزيع الشهادات لأعضاء مجلس العلماء بالإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية؛ وذلك لإنهائهم الدورة التدريبية التي عقدتها دار الإفتاء المصرية لهم.