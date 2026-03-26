بعد رمضان.. 5 متخصصات سعوديات في التثقيف الغذائي الصحي يرسمن خريطة التوازن

بعد شهر من الصيام وتغيّر العادات اليومية، يحتاج الجسم إلى استعادة التوازن بأسلوب واعٍ ومدروس، وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من المتخصصات السعوديات في التثقيف الغذائي الصحي، اللواتي لا يقدّمن نصائح عابرة، بل يرسمن خريطة واضحة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً واستدامة، فمن خلال خبراتهن وتجاربهن، يقدمن نصائح متنوعة وإرشادات عملية تساعد على تجاوز العشوائية الغذائية بعد رمضان، واستعادة النشاط بخيارات صحية ذكية، من خلال سعيهن لرفع الوعي الصحي وتثقيف أفراد المجتمع، والمساعدة على تبني نمط حياة متوازن.. فلنتعرف على أبرزهن.

وجدان قطب

تعد أخصائية التغذية "وجدان قطب" الحاصلة على ماجستير تغذية علاجية من جامعة ليدز في بريطانيا، من أبرز اخصائيات التغذية الناشطات في مجال التثقيف الصحي والسلوكيات الغذائية، من خلال نصائحها المهمة والمفيدة لصحة الأسرة ككل، فهي تشارك متابعيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بكافة المعلومات القيّمة حول النظام الغذائي السليم وحول القيم الغذائية للمأكولات والنصائح المتعلقة بالصحة، وتحث على اتباع العادات الصحية التي من شأنها تغيير نمط الحياة، وذلك من خلال منشورات و"إنفوغرافيك" يسهل فهمها، كما تتميز بإسهاماتها ومشاركاتها المتنوعة عبر القنوات الاذاعية والتلفزيونية في نطاق تخصصها العلمي.

مها الجعويني

مستشارة التغذية السعودية "مها الجعويني" إحدى الشخصيات السعودية المتميزة في مجال التغذية الصحية، فهي تحمل درجة البكالوريوس في التغذية الإكلينيكية من جامعة الملك سعود، كلية العلوم الطبية التطبيقية، والماجستير في ريادة المنظمات الصحية من جامعة كاليفورنيا - سان دييغو، وهي صاحبة مشروع "هيلث كوتور" Health Couture إحدى الشركات المبتكرة في قطاع التغذية، المتخصصة في تقديم بدائل غذائية صحية ومبتكرة، كما أسست علامة "نولما" العلامة التجارية السعودية المختصة في إنتاج الأغذية الصحية وتشجيع نمط الحياة الصحي، ونجحت في تقديم منتجات مميزة ومتنوعة تناسب جميع الاحتياجات الصحية من مكونات طبيعية 100% خالية من السكر المكرر والزيوت المهدرجة وغنية بالألياف الطبيعية مع مناسبتها للأنظمة النباتية، في إطار سعيها إلى الارتقاء في مفهوم وذائقة التغذية الصحية، من خلال إنتاج الأغذية والبدائل الصحية المبتكرة التي تناسب ذائقة المجتمع السعودي، ونشر ثقافة الأكل الصحي، ورفع مستوى ثقافة الغذاء الصحي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله من خلال ورش العمل والمحاضرات ودروس الطبخ المستمرة للمنظمات والأفراد.

رويدة ادريس

رويدة ادريس

أخصائية التغذية السعودية الدكتورة "رويدة نهاد عبد القادر ادريس" واحدة من أبرز أخصائيات التغذية اللواتي يسعين إلى رفع الوعي الصحي في المجتمع، فبعد أن تخرجت من قسم التغذية مارست العمل في مستشفى وفي نادي رياضي لمدة 11 عاما، وبعدها افتتحت شركة مختصة بتقديم الوجبات الصحية والعلاجية، ولقد شاركت في العديد من المؤتمرات ولها الكثير من اللقاءات على القنوات التلفزيونية الاذاعية والمجلات والصحف، حيث تسعى لجعل الغذاء أسلوب حياة، وهذا ما جعلها تتصدر الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي المسموعة والمرئية والمقروءة، في إطار تميزها بالعمل على رفع الوعي الصحي في المجتمع من خلال التغيير الداخلي في الفكر، وتغيير أسلوب الحياة، سعيا لترك بصمة إيجابية في مجال أسلوب الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

ريما سليمان

ريما سليمان

"ريما سليمان" اختصاصية في التغذية العلاجية والرياضية ومثقفة صحية، فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في التغذية العلاجية، وعلى شهادة الماجستير في تغذية الرياضيين من جامعة "ليفبرا" البريطانية، وكذلك حاصلة على عدة شهادات في التدريب الشخصي الرياضي، وتطوير الذات، والتغذية النفسية، ودورات في مهارات الإلقاء، وشهادة إعداد مذيع تلفزيوني والتي عادت عليها بفائدة كبيرة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، حيث تناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالصحة والتغذية والرياضة من خلال المشاركة في البرامج التلفزيونية والندوات المختلفة وورش العمل المتنوعة، في إطار سعيها لرفع الوعي الصحي والحث على التغذية السليمة كأحد وسائل الوقاية من الأمراض، وتأكيدها على أن التغذية العلاجية دوت الخليج علاج لكثير من الأمراض بل قد تكون الوسيلة الوحيدة للعلاج في بعض الحالات المرضية، وكذلك تأكيدها على أهمية ممارسة الرياضة يوميا لصحة القلب ولبناء العضلات، والمحافظة على صحة الإنسان، من خلال البرنامج الرياضي المدروس الذي يناسب عمر الشخص والحالة الصحية.

شوق العشملي

شوق العشملي

استشارية التغذية الاكلينيكية الدكتورة "شوق العشملي" حاصلة على ماجستير ودكتوراه في التغذية من كندا، ومثقفة سمنة معتمدة من كندا، وهي أستاذ مشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز، وتعد إحدى الشخصيات البارزة في التغذية العلاجية وأمراض الجهاز الهضمي، وتتميز بتقديم نصائح صحية شاملة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتوعية الصحية عبر البرامج الحوارية، والتي تركز على تحسين نمط الحياة، وخاصة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، كما تستشهد بنصائحها من خلال الأوراق العلمية في مجال التغذية، والبحوث الطبية العالمية المتنوعة، وتتميز بسيرة ذاتية مشرقة في عالم الأبحاث التغذوية، وبمهارة ايصال وتبسيط المعلومات المعقدة بطريقة سلسة واضحة ومفيدة للجميع.

