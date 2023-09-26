أخبار مصرية

استعداد لمواجهة سان جروج.. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدًا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة العودة أمام سان جورج الأثيوبي.

 

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية أمس على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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