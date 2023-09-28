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حياة كريمة والأورمان تسلمان 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك في 3 محافظات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة المحافظات، نظمت المؤسستان ثلاث احتفاليات في محافظات "البحيرة والشرقية وسوهاج" في آن واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

كما تواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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