وزير الطيران وسفير اليابان يحتفلان بإعادة تشغيل أولى الرحلات لطوكيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 01:27 مساءً - شهد مساء أمس الخميس، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، وهيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" المتجهه من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، وذلك استمرارًا للجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2023.

وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر للحكومة اليابانية وللسفير اليابانى ولكافة الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، الأمر الذي يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر و اليابان، مشيرا إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحيه المصرية خاصه مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الطيران المدني، بأنه مع بداية العام الجديد سيتم الاعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، والذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار تحول المطارات المصريه الى مطارات صديقة للبيئة.

وأكد وزير الطيران على حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وخلال مراسم الاحتفال تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، وأعرب السفير هيروشي اوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه بإستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين. مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية اليابانيه في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط، خاصة وأن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات.. لافتا أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدي السيد السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزا لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقا لسياسة العرض والطلب والاقبال علي المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا باعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.