كيف تربع الملك المصرى محمد صلاح على عرش ليفربول على مدار 7 سنوات فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - نجح النجم المصرى محمد صلاح فى خطف الأضواء، والتربع على عرش الأرقام القياسية داخل فريق ليفربول على مدار 7 سنوات فقط، ليصبح محل إعجاب وتقدير لا ينتهى من جماهير الريدز، التى دائما ما تحتفى وتتغنى بالفرعون ولقبته بـ«الملك المصرى».

وعقب رفض العرض المغرى للعب فى الدورى السعودى براتب يصل إلى 8 أضعاف ما يحصل عليه فى ليفربول، تحول صلاح من مجرد لاعب مميز إلى رمز كبير وأسطورة حقيقة للنادى قد تتجاوز ستيفين جيرارد وإيان راش، وتم وصفه باللاعب الذى لا يمكن تعويضه، بعدما فضل البقاء رغم المغريات الكبيرة، فى الوقت الذى ما زال يقدم فيه أداء رفيع المستوى، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بوضع تمثال للملك المصرى فى أنفيلد.

خاض محمد صلاح تحديا كبيرا عقب عودته إلى البريميرليج من بوابة ليفربول فى يونيو من عام 2017، قادما من روما الإيطالى مقابل نحو 42 مليون يورو، خاصة بعد تجربته الأولى فى الدورى الإنجليزى مع تشيلسى التى لم تستمر قليلا.

انطلقت رحلة النجم المصرى مع ليفربول فى البريميرليج، بعدما حصل على القميص رقم 11، فى مواجهة واتفورد بالجولة الأولى من الدورى الإنجليزى يوم 12 أغسطس عام 2017 حيث سجل أول أهدافه بقميص الريدز.

ومنذ ظهور محمد صلاح الأول مع ليفربول، خاض النجم المصرى مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات والأرقام القياسية على المستويين الفردى والجماعى، ليتحول إلى أحد أساطير الفريق الإنجليزى العريق على مدار تاريخه الممتد لـ131 عاما.

نجح النجم المصرى فى مشواره مع ليفربول فى تسجيل 190 هدفا فى جميع البطولات حتى الآن، وذلك خلال مشاركته فى 312 مباراة بمتوسط 0.60 هدفا فى المباراة الواحدة، كما يملك محمد صلاح 83 تمريرة حاسمة.

واقتحم محمد صلاح، خلال سنوات قليلة، قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ الريدز بمختلف المسابقات، ليحتل نجم الفراعنة المركز الخامس فى الترتيب متفوقا على العديد من أساطير الريدز، أبرزهم ستيفن جيرارد، روبى فاولر، مايكل أوين، كينى دالجليش، كيفن كيجان، لويس سواريز، وفرناندو توريس.

يأتى النجم المصرى خامسا فى ترتيب الهدافين التاريخيين خلف كل من: إيان راش 346 هدفا، روجر هانت 285 هدفا، جوردون هودسون 241 هدفا، وبيلى ليدل 228 هدفا.

كما يوجد محمد صلاح فى قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى تاريخ ليفربول، حيث يأتى سادسا خلف الأساطير كينى دالجليش، ستيفن جيرارد، جون بارنز، ستيف ماكمانامان، وإيان راش.

ويعد «الملك المصرى » كما يلقبه جماهير ليفربول، الهداف التاريخى للريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 140 هدفا خلال مشاركته فى 224 مباراة بالبريميرليج بقميص الريدز، متخطيا الرقم القياسى باسم الأسطورة روبى فاولر الذى سجل 128 هدفا.

كما يعتبر محمد صلاح أفضل هدافى الريدز فى تاريخ دورى أبطال أوروبا برصيد 41 هدفا، سجلها خلال مشاركته فى 64 مباراة، ليتفوق فى الترتيب على الثنائى ساديو مانى وستيفن جيرارد.

يتصدر أيضا النجم المصرى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص نادى ليفربول فى البطولات الأوروبية المختلفة «دورى الأبطال، يوروباليج، السوبر الأوروبى » برصيد 42 هدفا متفوقا بفارق هدف عن ستيفن جيرارد، الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 41 هدفا.