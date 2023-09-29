الآثار: الدولة استردت 30 ألف قطعة أثرية فى عهد الرئيس السيسى نتيجة الحفائر غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:21 مساءً - قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة استطاعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استرداد عدد كبير من القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر، نتيجة الحفائر غير الشرعية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وزارة السياحة والآثار متمثلة في إدارة الآثار المستردة نجحت منذ 2014 وحتى الآن في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية ، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بداية من إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام ووزارة الخارجية عبر سفارتها المصرية في الخارج وجميع الجهات الأمنية والرقابية (شرطة السياحة والآثار).

جدير بالذكر أن من مهام إدارة الآثار حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، بالإضافة لإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.