وزير الخارجية: انضمام مصر لـ”بريكس” يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدعوة التى تلقتها مصر للمشاركة في تجمع بريكس مهمة، موضحا أن هذا التجمع يجمع دول بازغة ويتيح لمصر مجالات التعاون الاقتصادي، وتسهم في تحقيق التنمية وجهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومى فى إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، أن انضمام مصر لبريكس يمثل العودة إلى العمل في المجال متعدد الأطراف في منظمات كانت مصر من المؤسسة لها سواء الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ77.

وتابع شكري: كل هذه المنظمات كلها كان مشهود لمصر دائما القدرة على التأثير والتواجد الكثيف واحترام ما تبديه من اراء والتمسك بميثاق مبادئ الأمم لمتحدة وعدم خروجها عن الإطر القانونية في العلاقات بين الدول.