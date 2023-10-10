وسائل إعلام فلسطينية تبرز دعم الرئيس السيسى ومصر للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:29 مساءً - أبرزت وسائل إعلام فلسطينية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم المساعدات العاجلة إلى غزة، بعد عدون الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وعنونت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" خبرها بـ:" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بإرسال مساعدات إلى قطاع غزة".

أما وكالة "معا" فنشرت خبرا بعنوان: السيسي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

ويستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد.

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