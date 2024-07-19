جدة - نرمين السيد - كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت.





وأضاف في بيان صحفي، أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل، ولم يتلق المجلس أى شكاوى عن أى أعطال، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة؛ للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.