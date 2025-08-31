شوبير: رسميا رحيل ريبيرو وجهازه المعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 06:32 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي قررت إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير افلني وجهازه المعاون من تدريب الفريق الأحمر بسبب سوء النتائج.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "‏رسميا رحيل ريبيرو وجهازه المعاون".

ويعقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعاً حاسماً، اليوم الأحد، لإعلان رحيل الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى لفريق الكرة عن منصبه بالتراضى، وذلك عن طريق توجيه الشكر للمدرب وفسخ العقد بالاتفاق بين الطرفين.

وواصل الأهلي انطلاقته الباهتة في الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-2، مساء السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتوقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول أربع جولات من الموسم.

وخرجت جماهير الأهلي في المدرجات بعد تلقي أول هزيمة في الدوري لتطالب برحيل ريبيرو.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.