 الزعفران يعزز الذاكرة ويخفف القلق ويحسن التمثيل الغذائي

الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أن مستخلص نبات الزعفران يحتوي على فوائد مهمة لصحة الدماغ والأعصاب، حيث يساعد على دعم الذاكرة، تخفيف القلق، وتحسين عملية التمثيل الغذائي مع التقدم في العمر.

تفاصيل الدراسة

المستخلص المستخدم كان معيارياً ويحتوي على نسب دقيقة من مركبي السافرنال والكروسين، وهما المركبان النشطان الرئيسيان في الزعفران.



أجريت التجارب على فئران مسنة، حيث تبين أن المستخلص يصل إلى مجرى الدم عند إضافته للطعام ويترك تأثيرات حيوية مفيدة.



الجرعات العالية ساعدت على خفض معدلات القلق وتحسين قدرة الدماغ على التعرف على الأشياء والمعلومات الجديدة، وهو ما يشير إلى تحسن وظيفة الذاكرة.



هذه التغيرات رافقها إعادة تنظيم للجزيئات الإشارية في الدماغ المرتبطة بالتوتر والعواطف والمرونة العصبية.



فوائد إضافية



الجرعات المنخفضة من الزعفران ساعدت على إبطاء فقدان الوزن المرتبط بالتقدم في السن.



أثرت على الجينات المنظمة لعملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد.



دراسة سابقة أشارت إلى أن الزعفران يساهم في تخفيف الالتهابات وتحسين المزاج لدى مرضى باركنسون.



ملاحظات الباحثين



النتائج الحالية مبنية على تجارب أجريت على الحيوانات، وبالتالي لا يمكن اعتمادها بشكل نهائي قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.



الباحثون شددوا على أهمية مواصلة الدراسات لفهم الآلية الدقيقة لتأثير الزعفران على الدماغ والأعصاب.