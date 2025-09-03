ولى عهد البحرين: العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المستقبل والفرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 04:28 مساءً -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة، تم خلالها مناقشة سُبل تعزيز التعاون في عددٍ من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى حضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، تلبية لدعوة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، لحضور افتتاح المتحف.

وأشاد ولي عهد مملكة البحرين برؤية الدولة المصرية التنموية، كما ثمّن قرار بناء العاصمة الإدارية الجديدة ووصفها بأنها مدينة المستقبل والفرص، قائلًأ: هذه الرؤية التي يتم تنفيذها تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلقت واقعًا جديدًا بعزم وإرادة المصريين.