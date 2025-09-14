أخبار مصرية

موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا.. فاضل 156 يومًا

0 نشر
0 تبليغ

موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا.. فاضل 156 يومًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًا، حيث يتبقى 156 يومًا على قدومه.

 

ووفقًا للدليل الهجري، يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية المبدئية، على أن يتم التأكيد بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية.

 

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، أي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

 

ويُعد التقويم الهجري أو القمري تقويمًا إسلاميًا رسميًا في بعض الدول مثل السعودية، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهو ما يُفسر تسميته بالتقويم الهجري.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا