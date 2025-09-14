بيراميدز يقسو على أوكلاند سيتى بثلاثية ببطولة الكونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - حقق بيراميدز فوزا غاليا على أوكلاند سيتى بثلاثة أهداف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى بكأس الكونتينتال .

افتتح المغربى وليد الكرتى مهرجان الأهداف في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تمريرة من البرازيلي إيفرتون دى سيلفا، وأضاف مروان حمدى الهدف الثانى في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بينما اختتم مصطفى زيكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتأهل بيراميدز للدور الثانى من البطولة.

أجرى بيراميدز أولى تغييراته في الدقيقة 65، حيث حل مروان حمدى بدلا لفيستون ماييلى، بينما حل عبد الرحمن مجدى بدلا لأحمد عاطف قطة، وفى الدقيقة 82 يجرى الفريق السماوى تغييرين بنزول رمضان صبحى بدلا من بلاتى توريه، وكريم حافظ بدلا من محمد حمدى، بعدها بدقيقة يحل مصطفى زيكو بديلا لإيفرتون دى سيلفا.



تشكيل بيراميدز :-



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي