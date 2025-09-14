المتحدة للرياضة تكشف عن شعار بطولة العالم للأندية لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - كشفت الشكرة المتحدة للرياضة عن شعار بطولة العالم الثامنة عشرة للأندية لكرة اليد، مصر 2025، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية من مختلف القارات.

واختارت الشركة المتحدة للرياضة شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة" ليكون شعار بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والذي يُشير إلى استقبال مصر نخبة من النجوم العالميين في كرة اليد يمثلون الأندية المشاركة في البطولة التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مصر 2025

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وتذاع مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.

وتنظم البطولة الشركة المتحدة للرياضة بالشراكة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.