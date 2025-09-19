تشكيل الأهلي أمام سيراميكا.. طاهر وبن شرقي أساسي وديانج بديلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:28 مساءً -

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا ، والتي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر في الوسط، أشرف بن شرقي، محمود تريزيجيه، ومحمد شريف في الهجوم.

لعب الأهلي وسيراميكا قبل مباراة اليوم، عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 13 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة وعشرين هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و5-2 في الدور الأول لهذا الموسم 2024-2025، و4-1 موسم 2023-2024. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، وسام أبو علي أربعة أهداف، وثلاثة أهداف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.