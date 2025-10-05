الرئيس السيسى: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة كبيرة للجيش فى استعادة الأرض وتحقيق السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:25 مساءً - خلال لقائه بقادة القوات المسلحة، طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف احتراما وتقديرًا وإجلالاً وتحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة، كما توجه للحضور بتحية احترام وتقدير موجهًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات ٦ أكتوبر، كما وجه للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصف وجنود التحية والاحترام والاعتزاز لما قدموه منذ أكتوبر وحتى الآن.

وقال الرئيس السيسى، إنه على مر هذه السنوات قدمت القوات المسلحة كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، موكدًا أن تاريخ ٦ أكتوبر ١٩٧٣ كان بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام، وأن القوات المسلحة استمر دورها بفعالية.