الرئيس السيسى: القوات المسلحة قامت بدور كبير جدا وساهمت بشكل ضخم فى تنمية الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:25 مساءً - خلال لقائه بقادة القوات المسلحة، طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف احتراما وتقديرًا وإجلالاً وتحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة، كما توجه للحضور بتحية احترام وتقدير موجهًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، كما وجه للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصف وجنود التحية والاحترام والاعتزاز لما قدموه منذ أكتوبر وحتى الآن.

وقال الرئيس السيسى، إنه على مر هذه السنوات قدمت القوات المسلحة كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، موكدًا أن تاريخ 6 أكتوبر 1973 كان بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام، وأن القوات المسلحة استمر دورها بفعالية.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه خلال السنوات التي أعقبت الفترة من 2011 وحتى 2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسئولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف كانت في منتهى الصعوبة وكان بعزيمة وصبر وتضحية وفهم، ثم لمدة 10 سنوات خاضت حرب ضروس في مواجهة الإرهاب واستطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنهي مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه أي دولة في العالم.

وتابع الرئيس السيسى:"مجابهة الإرهاب والتخلص منه جيوش كتير من جيوش العالم اشتغلت عليه سنوات طويلة ولم تحقق الهدف منه، لكن القوات المسلحة المصرية بتضحية أبنائها وأرواحهم ودمائهم بفضل الله استطاعت أن تنهي هذا التهديد واستطاعت أن تستعيد أمن وسلامة الدولة المصرية كلها بما فيها سيناء، وبالإضافة لذلك القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة تحديدًا قامت بدور كبير جدًا وساهمت مساهمة ضخمة في التنمية للدولة المصرية خلال السنوات الـ١٢ الأخيرة خاصة في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية وكل ذلك إلى جانب مسئوليتها عن حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة بفعالية وبقوة وبهدوء".