أول تعليق لـ خالد العنانى بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو: فرصة لتحقيق الأمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - أعرب الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو، عن امتنانه العميق عقب اختياره من قِبل المجلس التنفيذي للمنظمة لتولي المنصب، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية وفرصة لتحقيق الأمل وتعزيز التعاون الدولي.

وقال العناني في أول تعليق له عقب إعلان النتيجة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «اليوم، اختارني المجلس التنفيذي لليونسكو لتولي منصب المدير العام. أشعر بامتنان عميق تجاه هذه اللحظة، لما تحمله من مسؤولية وفرصة لتحقيق الأمل».

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى المجلس التنفيذي على الثقة التي منحني إياها، وأحيي زميلي المرشح بأسمى آيات الاحترام والتقدير».

وأوضح العناني أن حملته الانتخابية اعتمدت على الاستماع والتواصل، قائلاً: «كانت حملتي قائمة على مبدأ الاستماع والتواصل؛ زرت خمسة وستين دولة، وأجريت أكثر من 400 لقاء مع نساء ورجال، شكلت أفكارهم وطموحاتهم أساس رؤيتي. هذه الرؤية وُضعت لهم وبمشاركتهم، متجذرة في أصواتهم، وحاملة لطموحات مشتركة».

وتابع المدير العام المنتخب لليونسكو: «وبينما ننتظر تصويت المؤتمر العام الشهر المقبل، أؤكد التزامي بالاستماع لكافة الآراء ومواصلة العمل المأمول منا. وإذا تم تأكيد تعييني، فسأحمل هذه الثقة الجماعية كبوصلة توجّه مسيرتي: العمل بنزاهة، وبناء جسور التفاهم بين أقاليم العالم المختلفة، وتحقيق رؤية "اليونسكو من أجل الشعوب" لتكون رؤية تمثل الجميع».

ويُنتظر أن يعتمد المؤتمر العام تعيين الدكتور خالد العناني رسميًا خلال انعقاده في سمرقند من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبل، على أن يتسلّم مهامه رسميًا منتصف نوفمبر 2025.