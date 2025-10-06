المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام «يونسكو»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:34 مساءً - تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأسمى آيات التهنئة لوزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، بانتخابه لمنصب المدير العام الجديد لمنظمة «يونسكو».

وتؤكد «المتحدة»، أن هذا الفوز الذي يسعد قلوب المصريين والعرب يعد تتويجًا لمسيرة مشرفة وخبرات عريضة للدكتور العناني في مجالات الثقافة والسياحة والآثار والتعليم.

أضافت الشركة المتحدة، في بيان، أن انتخاب الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الأممي والدولي المرموق واختياره ليكون أول عربي يتقلد هذا المنصب الرفيع، هو نجاح يحسب لمصر والدبلوماسية المصرية التي لم تأل جهدًا لدعم مساعي العناني للفوز بهذا المنصب.

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدكتور العناني كل التوفيق في مهمته المقبلة، وهي على ثقة في قدرته على القيام بإصلاحات ومبادرات جوهرية لتعزيز وحماية وإدارة التراث الثقافي والمتاحف والمواقع والرموز الأثرية في أنحاء العالم.