وزير الآثار: لن نعلن أي تفاصيل عن اختفاء كنتى كا قبل انتهاء التحقيقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن واقعة اختفاء اللوحة الجدارية من مقبرة كنتي كا بمنطقة سقارة تمت إحالتها رسميًا إلى النيابة العامة للتحقيق، موضحًا أن الوزارة لن تُعلن أي تفاصيل إضافية قبل انتهاء التحقيقات الرسمية وظهور نتائجها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن المقبرة كانت تُستخدم كمخزن للآثار ولم يتم فتحها منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه عند فتح الموقع مؤخرًا تبيّن أن اللوحة غير موجودة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإخطار الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة انتظار ما تسفر عنه التحقيقات من حقائق وتوضيحات رسمية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع الواقعة بكل شفافية وجدية، ولن يصدر أي بيان نهائي قبل اكتمال جميع الإجراءات القانونية.