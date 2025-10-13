النائبة فاطمة سليم: قمة شرم الشيخ شكلت منصة دولية غير مسبوقة لتأمين مستقبل الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:25 مساءً - قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية-الأمريكية للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، شكلت منصة دولية غير مسبوقة لبحث سبل وقف العدوان على قطاع غزة وتأمين مستقبل المنطقة.

وأضافت سليم في تصريحات لها اليوم،: إن مشاركة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوافد هذا العدد الهائل من القيادات الدولية، يؤكد أن الجهود الدبلوماسية المشتركة هي الطريق الأوحد للتعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة.

وأشارت إلى أن هذا الحضور الكثيف، الذي شمل قوى عالمية وإقليمية فاعلة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم يقف صفاً واحداً لإنقاذ غزة ودعم جهود السلام.

وتابعت: نحن نعتبر أن أهم إنجازات هذه القمة ليس فقط التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، والذي يمثل انتصاراً للإنسانية، بل وضعها أسسًا قوية للمرحلة القادمة، والتي يجب أن تركز على الضمانات الدولية لعدم تكرار خرق وقف إطلاق النار.

آليات مراقبة دولية لضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار بشفافية، وإعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام بجدية تامة كإطار للحل النهائي.

وأشادت سليم، بعمق الحكمة والصلابة في القيادة المصرية، التي لعبت دور الوسيط النزيه والفاعل، وحالت دون توسع دائرة الصراع، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بمسار الحل السياسي الشامل الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واختتمت، نأمل أن تكون هذه القمة بداية مرحلة من الاستقرار الدائم، وأن يكون التوافق الدولي الذي رأيناه نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل أفضل.