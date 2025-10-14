نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع جهود "تنمية المشروعات" بالمحافظات الحدودية: تمويل 4.9 مليار جنيه ودعم أكثر من 128 ألف مشروع وفرص عمل تتجاوز 228 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 4.9 مليار جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات الحدودية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرًا حول جهود الجهاز في المحافظات الحدودية، حيث بلغ إجمالي التمويل الموجه لتلك المشروعات منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128،290 مشروعًا وتوفير 228،597 فرصة عمل.

تطوير التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية في المحافظات الحدودية

أوضح رئيس الجهاز أن مصر تضم نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا، منها 25 تجمعًا في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، خاصة في مجالات الحرف التراثية مثل التطريز اليدوي وأشغال الإبرة واستغلال مخلفات النخيل، مع دعم المجموعات النسائية لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية

أكد رحمي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية لتطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن معرض "تراثنا 2025" شهد مشاركة 60 عارضًا من المحافظات الحدودية، بلغت نسبة النساء بينهم 58%، فيما وصلت المبيعات والتعاقدات إلى 36 مليون جنيه.

تيسير إجراءات الترخيص عبر الربط الإلكتروني

استعرض رحمي نتائج تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، موضحًا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية إلى 12 ألفًا، مؤكدًا أن زمن البت في الطلبات لا يتجاوز 10 أيام فقط.

المشاركة الدولية والمعارض الخارجية

شارك الجهاز في 3 معارض دولية في البحرين والصين والمملكة المتحدة، بحجم مبيعات بلغ 1.6 مليون جنيه، ويستعد حاليًا للمشاركة في معرضين جديدين بالسنغال والجزائر، دعمًا لترويج الحرف اليدوية المصرية في الأسواق الخارجية.

تمكين المرأة والشباب في المحافظات الحدودية

أوضح التقرير أن الجهاز يعمل على تمويل وتدريب الشباب والنساء في المناطق الحدودية من خلال مبادرات تمويلية وتدريبية، إضافةً إلى التعاون مع الجامعات مثل العريش، مطروح، الملك سليمان، والوادي الجديد لنشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ أكثر من 50 برنامجًا تدريبيًا وندوة توعوية لتعزيز ثقافة العمل الحر.

توسيع خدمات تطوير الأعمال ودعم ريادة الأعمال

أكد رئيس الجهاز استمرار تطوير خدمات دعم المشروعات من خلال تقديم استشارات تسويقية وتمويلية، والتوعية بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يوفر حوافز وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد على التنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية لنشر الوعي المالي وتمكين المرأة، ودعم تنفيذ المبادرات التمويلية بالمحافظات الحدودية.