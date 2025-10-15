العالم اليوم - إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفات 4 رهائن من غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفات 4 رهائن من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تسلم الصليب الأحمر رفات أربعة رهائن من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم في طريقهم إلى التسليم إلى قوة من الجيش وجهاز الشاباك.

وقال الجيش في بيان: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم أفراده أربعة توابيت تعود إلى مختطفين".

وأضاف الجيش أن "المختطفين في طريقهم إلى قوة من الجيش والشاباك داخل قطاع غزة".

ودعا الجيش حركة حماس إلى "تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين".

وكانت إسرائيل قد قلصت عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة إلى النصف، في خطوة تُفسَّر على أنها وسيلة ضغط على حركة حماس لتسريع تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة.

ووفق ما أفادت به مصادر أممية، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها ستسمح بدخول 300 شاحنة فقط يوم الأربعاء، بدلا من 600 كانت مقررة، كما منعت إدخال الوقود والغاز باستثناء كميات محدودة مخصصة لـ"الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

من جهته، وصف المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، ملف تسليم الرفات بأنه "تحد هائل"، مشيرا إلى صعوبات ميدانية كبيرة تحول دون الوصول إلى الجثامين المدفونة تحت أنقاض الدمار الواسع في غزة.

وقال كرينبول، في مقابلة مع برنامج "التاسعة" على قناة "دوت الخليج": "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من المهمة... العثور على رفات الرهائن المتوفين مهمة صعبة بالفعل بعد عامين من الدمار".

وأضاف: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تدخر جهدا لإيجاد حلول لهذه التحديات.. لكن الوصول إلى الجثامين معقّد للغاية بسبب الركام وتعقيدات الوضع الأمني".

وأكد كرينبول أن هناك أسرًا إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء لا تزال تعاني من عدم اليقين بشأن مصير أحبائها، مشيرًا إلى أن "فقدان الأجساد وغياب الأجوبة يُسبّب صدمة طويلة الأمد".