نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.3% بنهاية العام المالي 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وبرامج التعاون مع المؤسسات الدولية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة.

انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

وانطلقت أمس الاثنين فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 في واشنطن، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم ممثلين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء بنوك كبرى وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص والإعلام.

فعاليات اقتصادية عالمية تناقش التنمية والمناخ

تشهد الاجتماعات التي تستمر حتى 18 أكتوبر 2025 تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات الصحفية التي تتناول أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي. وتُعد هذه الاجتماعات منصة محورية لمناقشة سبل دعم استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: أداة رئيسية للرقابة الاقتصادية

ويُعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أحد أهم التقارير التي يصدرها الصندوق مرتين سنويًا، حيث يقدم تحليلًا شاملًا لتطورات الاقتصاد العالمي، وتوقعات النمو في البلدان الكبرى والاقتصادات الناشئة، إلى جانب رؤى حول السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

خلفية عن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يُذكر أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعقدان اجتماعات الربيع في أبريل من كل عام، والاجتماعات السنوية في أكتوبر، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمحللين الاقتصاديين، بهدف بحث أبرز المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.