نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات صحية وسكنية حضارية..حياة كريمة تغير وجه قرى الصف وأطفيح بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد قرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، وتحديدًا في 42 قرية، تنفيذ مئات المشروعات الهامة، لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتوفير واقع أفضل للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد أن كانت تعاني فقرًا في الخدمات الأساسية.

وتنوعت مشروعات المبادرة ما بين مدارس، ووحدات صحية، ووحدات سكنية حضارية، ومراكز للخدمات الحكومية المتكاملة، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ورصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع وطرق رئيسية.

وجاءت أبرز المشروعات إنشاء وتطوير نحو 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة، وإنشاء 16 نقطة إسعاف، و37 وحدة صحية وتجهيزها بالمعدات لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، بالإضافة إلى 7 أسواق، و8 مواقف سرفيس، و34 مكتب بريد، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، علاوة على ما تم تنفيذه من وصلات منزلية للصرف والمياه، وما تم ترميمه ورفع كفاءته من منازل للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

كما اهتمت المبادرة بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الأساسية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المستهدفة بمركزي الصف وأطفيح، خاصة وأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ونفذت المبادرة عشرات المشروعات الضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في القرى النائية والمحرومة، شملت محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد، ومحطات مياه الشرب، وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن العديد من قرى محافظة الجيزة تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن ما تشهده قرى مركزي الصف وأطفيح من تطوير يُعدّ ترجمة واقعية لتوجيهات القيادة السياسية، التي تُولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في الريف.

وأوضح أن مشروعات المبادرة تتضمن تنفيذ كافة المرافق اللازمة للبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية ورياضية للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المدارس، ومراكز الشباب، ورفع كفاءة القائم منها، بما يضمن تحسين الخدمات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح حققت نسب تنفيذ تجاوزت 90% في مختلف الخدمات، وأن الاستعدادات جارية لبدء المرحلة الثانية بالمراكز المستهدفة (العياط – البدرشين – منشأة القناطر).