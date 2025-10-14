نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة تضرب عدة محافظات.. الأرصاد تحذر المواطنين خلال الساعات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 طقسًا خريفيًا مستقرًا على معظم الأنحاء، يسوده الاعتدال النسبي نهارًا والبرودة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

تفاصيل حالة الطقس

حسب بيان الهيئة، يكون الطقس مائلًا للبرودة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا ويميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، في أجواء نموذجية لفصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 - 29 درجة مئوية

السواحل الشمالية: 28 - 27 درجة مئوية

جنوب الصعيد: 37 - 36 درجة مئوية

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وحذّرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، ما بين الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات العالية.

كما توقعت الهيئة فرصًا لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى مدينة حلايب، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، دون تأثير واضح على الأنشطة اليومية.

وأشار البيان إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، مع نشاط خفيف للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء في فترات المساء والليل.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

واختتمت هيئة الأرصاد بيانها بدعوة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية عبر القنوات الرسمية، وارتداء ملابس خريفية مناسبة صباحًا ومساءً، والالتزام بإجراءات القيادة الآمنة في أوقات الشبورة، متمنية للجميع يومًا آمنًا ومستقرًا.