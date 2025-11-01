السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف الكبير يجسّد معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضيوف مصر من قادة العالم لحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت السيدة انتصار السيسي في تدوينة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت: «يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها».

وأضافت السيدة انتصار السيسي: «كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم…ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر… حضارة تبني مستقبل».