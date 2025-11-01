رئيس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث فريد واستثنائي من نوعه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - عبر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن فخره بالمشاركة فى فعاليات المتحف المصري الكبير قائلا:"باعتباري مواطن مصري قبل أن أكون مسئول عن الحكومة المصرية، حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث فريد واستثنائي من نوعه".

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: "هذا الحلم كان يدور في خيالنا وكنا بنحلم بتحقيق المشروع ونشهد هذا اليوم العظيم.. هذا الصرح العالمي هدية من مصر لكل العالم.. دولة يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام".

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وذكر المتحدث الرسمي، أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.