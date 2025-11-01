وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير سيغير الخريطة الثقافية.. ونتوقع 18 مليون سائح في 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم هو لحظة تاريخية ستغير الخريطة الثقافية.

وقال فتحي - بالمركز الصحفي داخل المتحف المصري الكبير، اليوم السبت - "إن افتتاح المتحف سينعكس ايجابا على أعداد السائحين، حيث تشير التوقعات إلى أن أعداد السائحين هذا العام ستصل إلى نحو 18 مليون سائح".

وأوضح أن أعداد الزائرين للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي بلغت خمسة آلاف زائر يوميا، متوقعا زيادة هذا العدد بعد الافتتاح الكامل.. ودعا المصريين إلى زيارة المتحف للتمتع بآثار الأجداد، منوها بأن أسعار التذاكر في متناول الجميع.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة المتحف مع الإقبال الشديد المتوقع، خاصة في ظل الحجز الإلكتروني للتذاكر، موضحا أنه سيتم تنظيم زيارات الرحلات المدرسية، سواء المجانية او المدفوعة، نظرا لأن استيعاب المنطقة محدود.

وأشار إلى أن هناك مخططا عاما لتنمية المنطقة المحيطة، كاشفا عن أن هناك ترتيبا لخطط الدعاية العالمية للمتحف في الفترة القادمة استكمالا لما تم في الفترة الماضية، قائلا: "إن السائح سيكون هو خير سفير للمتحف عند عودته لبلاده".

وشدد وزير السياحة والآثار على أن الحضور الكبير لقادة العالم في حفل الافتتاح يعكس الاهتمام العالمي بالمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن المتحف لن يطغى على بقية الوجهات السياحية المصرية، حيث سيتم تسويق كل الوجهات السياحية بالتوازي نظرا لوجود أنماط متعددة من السياحة بمصر.

وأضاف: "لن نتوقف عن المطالبة بالآثار الموجودة في الخارج، والتي خرجت بطريقة مشكوك في شرعيتها"، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، والتي أدت لاسترداد عدد كبير من هذه القطع خلال السنوات الماضية.