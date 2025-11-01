أخبار مصرية

الزمالك يعلن إقالة «فيريرا» وتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يعلن إقالة «فيريرا» وتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

 

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة أن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها فى الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

 

وبذلك أنهى الزمالك رحلة البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة بعدما قاد الفارس الأبيض فى 13 مباراة، حقق 7 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى الهزيمة فى مباراتين أمام الأهلى ووادى دجلة ببطولة الدوري، وسجل الزمالك تحت قيادته 22 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

 

وكان الزمالك قد أعلن تعيين يانيك فيريراً مديراً فنياً لفريق الكرة فى 4 يوليو 2025 ما يعنى 120 يوماً فى قيادة الفريق حتى يومنا هذا.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا