رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بإنهاء المتحف المصري الكبير على أكمل وجه وبأحسن صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر فيها مزيج من كل الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية، متابعا: "فخر واعتزاز لي كرئيس حكومة أن أكون متواجد وأشهد هذا الاحتفال الجميل هدية مصر للعالم كله".

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فكرة المتحف بالتأكيد كنت منذ حوالي 30 سنة.. وبدأت الدولة في إجراءات تمهيدية ثم دراسات فنية ومسابقة معمارية واختيار تصميم معين وبدأت الدولة في خطوات التنفيذ.. وتوقف لفترة خلال أحداث عام 2011 وصولا إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء هذا المشروع على أكمل وجه وبأحسن صورة".

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وذكر المتحدث الرسمي، أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.