رئيس الصومال يصل القاهرة للمشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء الليلة، وذلك تلبيةً لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الإعلامي بالقصر الرئاسي لجمهورية الصومال الاتحادية، أن الرئيس حسن شيخ محمود، لاقى ترحيبا حارا خلال استقباله في مصر، حيث سيحضر افتتاح المتحف القومي للثقافة والتاريخ في مصر.

وأشار المكتب، إلى أن رئيس الصومال من بين قادة الدول المدعوين لهذا الحدث، ويركز على تقوية العلاقة التاريخية بين الشعب الصومالي ومكانته في مصر، وكان في استقبال الرئيس الصومالي، بالمطار، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.