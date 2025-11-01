وزير السياحة: المتحف المصري الكبير منارة عالمية.. ونتوقع 5 ملايين زائر سنويًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن المتحف المصري الكبير هو منارة للعالم بأسره، منوها بأنه سيكون إضافة كبيرة للسياحة الثقافية في مصر.

وأوضح الوزير ، في تصريح أوردته قناة (اكسترا نيوز) من داخل المتحف المصري الكبير ، اليوم السبت ، أن مصر حصلت على جوائز عديدة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية ، وكان هناك تقدير عالمي كبير لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات التي تحافظ على الآثار.

وأشار الى أن مصر تمتلك أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة بعينها، معربا عن فخره بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة، والتي استطاعت تنفيذ صرح كبير يتحدث عنه العالم أجمع، متوقعا أن يصل عدد زائري المتحف إلى 15 ألف سائح في اليوم الواحد بإجمالي 5 ملايين سائح في العام.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية حريصة على الإسراع في بناء الفنادق وتخطيط المنطقة المحيطة بالمتحف المصري لمواكبة الزخم المتوقع، مشددا على أن الحفاظ على الأثار لا يوجد فيه أي نوع من التهاون ، وهو أولوية للدولة المصرية تليها الاستفادة من المنطقة المحيطة بالأماكن الأثرية لاستعمالها سياحيا بالشكل الذي يفيد الدولة.

س ص ز/رأش