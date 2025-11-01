صحيفة قبرصية: المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في مصر الحديثة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - سلطت صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية الضوء على مشاركة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي وصفته بأنه أحد أهم المشاريع الثقافية في مصر الحديثة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن هذا الحدث يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه عدد من قادة العالم، بمن فيهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضافت أن مشاركة الرئيس القبرصي تُسلط الضوء على العلاقات القوية والتاريخية بين قبرص ومصر، وهما دولتان تتعاونان منذ فترة طويلة في الشئون الثقافية والسياسية والإقليمية.

وأشارت إلى أن حضور خريستودوليدس وميتسوتاكيس الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يؤكد الشراكة المتنامية بين نيقوسيا والقاهرة وأثينا، لا سيما من خلال الإطار الثلاثي القائم بين الدول الثلاث.

وأوضحت "سايبراس ميل" أن المتحف المصري الكبير، الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، يُعتبر أكبر متحف أثري في العالم ، ويمتد على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي 7000 عام من التاريخ المصري، من عصر ما قبل الأسرات إلى العصور اليونانية والرومانية.

ولفتت إلى أنه من أبرز معروضات المتحف المجموعة الكاملة من مقبرة الفرعون "توت عنخ آمون" ، والتي تُعرض معا لأول مرة منذ إكتشافها على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عام 1922 ، وتشمل المعروضات قناع الفرعون الذهبي الشهير وعرشه وعرباته.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يجذب المتحف ما يصل إلى ثمانية ملايين زائر سنويا، مما يُشكل دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.